Власти и эксперты прокомментировали идею присоединить Калининградскую область к Польше

Мы не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza. Так на инициативу воспользоваться пандемией коронавируса COVID-19 для присоединения Калининградской области к Польше отреагировал глава пресс-службы Калининградского правительства Дмитрий Лысков.

Он заверил, что никакой дискуссии на официальном уровне по этому вопросу не идет. Польский политолог Михал Мазолевский засомневался, были ли читатели Gazeta Wyborcza, выступившие с предложением о присоединении Калининграда к Польше трезвы.

"Многие люди сейчас из-за коронавируса не ходят на работу, сидят дома, — цитирует РИА Новости Мазолевского. — Вероятно, эти комментаторы со скуки злоупотребляют алкоголем и под влиянием именно алкоголя пишут такие глупости. Если же это писал трезвый человек, то его адекватность в любом случае вызывает сомнения".

Gazeta Wyborcza отметила, что после закрытия российской границы из-за коронавируса для иностранцев и лиц без гражданства до 30 апреля, Калининградская область оказалась в полуизоляции. Польское издание сообщало, что жители российского эксклава привыкли по выходным делать закупки в польских супермаркетах, а теперь лишены этой возможности. Читатели издания предложили вернуть такую возможность в обмен на территорию. При этом Варшава из-за коронавируса закрыла свои границы и не пропускает через свою территорию жителей прибалтийских государств, которые возвращаются домой из-за карантина.

Политолог Михаил Мазолевский отметил, что в Польше нет ни одной уважающей себя силы – ни власть, ни оппозиция, ни отъявленные националисты и откровенно антироссийские силы – серьезно возможность изменения государственной принадлежности Калининградской области не обсуждают.

Призывы некоторых поляков "забрать" Калининградскую область автоматически повлечет возможность статуса границ самой Польши, включая и западные границы страны, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Андрей Кортунов напомнил, что территория Калининградской области никогда Польше не принадлежала. Это была Восточная Пруссия. Этот регион граничит со странами Евросоюза – Литвой и Польше – и имеет выход к Балтийскому морю.

Трансграничное сотрудничество в условиях пандемии коронавируса – это тема для серьезного обсуждения, считает Андрей Кортунов, поскольку это имеет большие последствия и для бизнеса, и для гуманитарных контактов.