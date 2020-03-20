20 марта 202012:19

Наследник "Дефендера": рама, мосты и моторы BMW

Британская фирма Ineos поделилась кое-какими техническими деталями касательно шасси своей модели Grenadier - внедорожника, который считается последователем классического "Дефендера". И у него есть все необходимое, чтобы стать полноценным "проходимцем".

Опубликованный фирмой видеоролик стал первым эпизодом сериала под названием Building the Grenadier, в котором Ineos планирует последовательно рассказывать обо всех этапах разработки внедорожника - создании шасси, подвески, силового агрегата и трансмиссии, кузова, а также интерьера и экстерьера. Первый эпизод посвящен базе "Гренадера" - раме и классическим неразрезным мостам.

"Лестничная рама - это единственный способ построить полноценный внедорожный транспорт. Мы не используем монокок просто потому, что мы делаем не кроссовер", - заявил главный инженер Ineos Андреас Альбрехт.

Раму будут изготавливать из высокопрочной стали толщиной до 4 миллиметров. Кроме того, внедорожнику обещаны неразрезные мосты на передней и задней осях. По мнению инженеров, они обеспечивают лучшую артикуляцию и дорожный просвет, более выносливы и, наконец, просто куда ремонтопригоднее других типов подвесок.

В разработке Grenadier деятельное участие принимают инженеры известной фирмы Magna Steyr, а по поводу силовых агрегатов уже достигнута договоренность с BMW: внедорожник планируется оснащать баварскими наддувными "шестерками", как бензиновыми, так и дизельными. Первые экземпляры Grenadier должны сойти с конвейера в Южном Уэльсе в следующем году.

Текст: АвтоВести

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