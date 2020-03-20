Пресс-служба Воробьева объяснила исчезновение постановления о закрытии ТЦ

Власти Подмосковья прокомментировали исчезновение в постановлении рекомендации приостановить работу торговых центров в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Администрация отметила, что накануне была допущена техническая ошибка, в связи с которой и появился неправильный призыв.

Вечером 19 марта на сайте правительства Подмосковья появилось постановление, в котором губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал приостановить работу торговых центров. После полуночи документ пропал с сайта ведомства и был выпущен новый. В нем речь идет уже о закрытии кинотеатров в торговых центрах.

В пресс-службе Андрея Воробьева объяснили, что в первом документе была допущена техническая ошибка — пропущена фраза "приостановление работы кинотеатров в торговых центрах". В связи с этим постановление было аннулировано и выпущено новое, сообщает РБК.

Кроме вышеназванной меры, в Подмосковье должны остановить продажу билетов на общественный транспорт за наличный расчет. Также идет речь о прекращении посещения учениками образовательных учреждений в период с 21 марта по 12 апреля.



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