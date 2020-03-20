Москва позитивно отнеслась к планам советника президента США

В Кремле назвали "позитивными заявлениями" сообщения о том, что на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве американскую делегацию возглавит советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что хотя по линии МИД официальную ноту еще не видел, в Кремле позитивно восприняли сообщения о главе американской делегации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, планировавший возглавить американскую делегацию, не сможет приехать из-за предвыборной кампании. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, поэтому еще в прошлом году Трамп не исключал, что посещение парада в Москве придется отменить из-за предвыборных мероприятий. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", — говорил он.

В четверг было распространено заявление посла США в Москве Джона Салливана, в котором сообщалось, что американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве возглавит О'Брайен.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Приглашения на торжества направлены президентам и главам правительств США, Германии, Великобритании, КНР и других стран. В числе подтвердивших участие в торжествах — лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции и Чехии.