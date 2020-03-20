Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться

Пандемия коронавируса, охватившая планету, негативным образом влияет и на экономические модели. В частности, от отмены и переносов большинства турниров сильно пострадают финансы футбольных клубов. Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.

"Цифры [на многих игроков] были завышены, — цитирует Инфантино издание Marca. – Пандемия коронавируса эту историю изменит и трансферов свыше 100 млн евро больше не будет. Юолее того, проблемы будут у клубов, которые подписали футболистов выше этой суммы: они не смогут вернуть эти деньги. Торги точно пойдут на спад".

Напомним, что в мировом футболе самый дорогой трансфер был осуществлен при переходе бразильца Неймара из "Барселоны" с "Пари Сен-Жермен" (222 млн евро). Но еще несколько игроков, переходы которых были оценены выше "критической" цифры в 100 млн евро, среди которых Килиан Мбаппе, Фелипе Коутиньо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Криштиану Роналду, Поль Погба и Эден Азар.

Похоже, ФИФА реально хочет исправить ситуацию или, по крайней мере, найти правильные инструменты, чтобы обуздать явно завышенные цифры при переходах футбольных звезд. Тем более, что ряд клубов из европейских Топ-лиг уже говорят о сокращении зарплат или даже возможных увольнениях игроков из-за отсутствия соревновательной активности. Среди них немецкие "Вердер" и "Боруссия" Менхенгладбах, французский "Лион", шотландский "Хартс".

Синьор Инфантино, похоже, намерен запустить некий общий механизм, чтобы попытаться свести к минимуму финансовый удар, который пандемия коронавируса нанесет клубам и национальным федерациям.

Известно, что при существующей системе футбольных трансферов, для которых не установлен никакой "потолок" и нет правил, их регламентирующих, кроме налоговых законов в странах, к которым принадлежат клубы, зарплаты футболистов занимают более 75% расходной части бюджетов команд. Коронавирус показал, насколько уродливой выглядит ситуация, при которой у клубов фактически нет доходов ни от телевизионных прав, ни от продаж билетов, ни от спонсоров.