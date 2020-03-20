Бой Нурмагомедова с Фергюсоном может быть перенесен

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что его мнение о необходимости провести чемпионский бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не изменилось, но не все зависит от него самого.

"Состоится ли поединок 18 апреля?, — цитирует Уайта канал TSN. – Если бы мне задали этот вопрос десять дней назад, то я бы точно ответил. Но сейчас я не знаю многого. Подумайте только, Лас-Вегас закрыл все казино на 30 дней. Я никогда в жизни не поверил бы, что увижу это своими глазами!"

При этом глава UFC утверждает, что бой российского чемпиона и американского претендента на титул точно состоится: "Мы сделаем это. Сейчас я действую по обстоятельствам. И поэтому у меня нет честного ответа, состоится ли поединок именно 18 апреля".