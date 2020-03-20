Live

Тема:

Коронавирус 29 минут назад

20 марта 202015:05

Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

В Израиле за намеренное распространение коронавируса будут сажать в тюрьму на 7 лет. Такую жесткую меру власти ввели с целью оптимизации борьбы с пандемией. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Иерусалиме Сергей Пашков.

"Это удивительная ситуация. Израиль вводит драконовские меры при пока что достаточно нормальной, не тяжелой эпидемиологической обстановке", — отметил журналист.

По его словам, сейчас в Израиле всего 677 заболевших, 11 человек в среднем состоянии, четверо в тяжелом. В основном, это люди преклонного возраста.

Однако количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Это происходит потому, что увеличивается количество тестов, и таким образом выявляют больше больных, считает Пашков.


Он также рассказал, что в Израиле закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек. Вышел приказ о запрете покидать свои дома. "Вся страна должна оставаться дома, а это около 70% работающих людей. На работу разрешено выходить только тем, кто должен выполнять свои обязанности в чрезвычайных обстоятельствах", — уточнил корреспондент.

Он подчеркнул, что нарушителей ждет серьезное наказание: "Полиция на улицах Тель-Авива всерьез занимается контролем за соблюдением карантинного режима. Злостных нарушителей, осмелившихся выйти на улицу, ждет штраф 5 тысяч шекелей. Штраф 3 тысячи ждет того, у которого в магазине собралось более 10 человек", — констатировал Пашков.

Журналист также проинформировал о других новых правилах общежития израильтян. Люди обязаны соблюдать дистанцию. Нельзя ходить друг к другу в гости. В лифте можно находиться только одному человеку. Закрыты детские площадки. В парке с собаками можно гулять, но только соблюдая дистанцию.

При этом по всей стране общественный транспорт на 50% прекратил свою работу. Половина электричек не ходит и значительная часть автобусных маршрутов тоже отменена. Людям разрешено передвигаться в частных машинах, но не более двух человек в салоне.

"Каждый день условия меняются в сторону дальнейшего ужесточения. И если будут сообщения об умерших или увеличении числа инфицированных коронавирусом, то и эта вольница закончится", — сказал в заключение Пашков.

Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.

В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 250 тысяч зараженных коронавирусом. Число умерших от болезни — более 10 тысяч человек.

Ранее по теме

Сейчас

15:40

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

14:56

Умер Станислав Гаудасинский

14:48

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

14:06

Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

13:53

Зеленский поделился "очень радостной новостью"

13:01

Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

12:39

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

29 минут назад
Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот до конца 2020 года

Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот до конца 2020 года

32 минуты назад
Остановить итальянцев может только армия

Остановить итальянцев может только армия

20 минут назад
Мужчина сгорел после столкновения легковушки с грузовиком дорожников в Петербурге

Мужчина сгорел после столкновения легковушки с грузовиком дорожников в Петербурге

13 минут назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
Все трансляции
В съемной квартире в Подмосковье нашли брошенного перед телевизором малыша

В съемной квартире в Подмосковье нашли брошенного перед телевизором малыша

16 минут назад
Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

2 часа назад
Ученые положили конец слухам о коронавирусе

Ученые положили конец слухам о коронавирусе

3 часа назад
Алиханов не стал оказывать честь троллям-графоманам

Алиханов не стал оказывать честь троллям-графоманам

30 минут назад
В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

2 часа назад
Зеленский поделился "очень радостной новостью"

Зеленский поделился "очень радостной новостью"

1 час назад
Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

3 часа назад
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

3 часа назад
Названы новые симптомы заражения коронавирусом

Названы новые симптомы заражения коронавирусом

5 часов назад
Кино по выходным: фильмы для души и сердца

Кино по выходным: фильмы для души и сердца

4 часа назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

18.03.2020 15:59
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

6 минут назад
Умер Станислав Гаудасинский

Умер Станислав Гаудасинский

22 минуты назад
Люди считают своё тело более привлекательным, если смотрят на него со стороны

Люди считают своё тело более привлекательным, если смотрят на него со стороны

23 минуты назад
Рубль как мексиканский песо: инвесторы избавляются от российских активов

Рубль как мексиканский песо: инвесторы избавляются от российских активов

23 минуты назад
Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

30 минут назад
Валентину Гагарину похоронили в Мытищах

Валентину Гагарину похоронили в Мытищах

31 минута назад
Администрация Трампа просит местные власти не публиковать данные по безработице

Администрация Трампа просит местные власти не публиковать данные по безработице

31 минута назад
Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

41 минута назад
Песков не считает катастрофой цену нефти ниже $25

Песков не считает катастрофой цену нефти ниже $25

43 минуты назад
"Мы едины": знаменитости спели Imagine в самоизоляции

"Мы едины": знаменитости спели Imagine в самоизоляции

45 минут назад
Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс призвали поклонников сидеть дома

Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс призвали поклонников сидеть дома

50 минут назад
Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

1 час назад
Новый Volkswagen Golf R назвали "настоящей драйв-машиной"

Новый Volkswagen Golf R назвали "настоящей драйв-машиной"

1 час назад
Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

1 час назад
Коронавирус приведет к росту безработицы в Германии

Коронавирус приведет к росту безработицы в Германии

1 час назад
Драконовские меры и "психический дом": советы от Лукашенко

Драконовские меры и "психический дом": советы от Лукашенко

1 час назад
Российские военные адекватно отреагируют на усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российские военные адекватно отреагируют на усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1 час назад
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном может быть перенесен

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном может быть перенесен

1 час назад
Москва позитивно отнеслась к планам советника президента США

Москва позитивно отнеслась к планам советника президента США

1 час назад
Оказалось, кошки мяукают для человека

Оказалось, кошки мяукают для человека

1 час назад
Жена Панкратова-Черного уточнила, что с ним

Жена Панкратова-Черного уточнила, что с ним

1 час назад
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

2 часа назад
Питерский восьмиклассник выстрелил из пистолета в соседа по парте

Питерский восьмиклассник выстрелил из пистолета в соседа по парте

2 часа назад
Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

2 часа назад
Грузия прекращает авиасообщение и ждет экспресс-тесты

Грузия прекращает авиасообщение и ждет экспресс-тесты

2 часа назад
Кремль подтвердил подготовку видеосаммита G20

Кремль подтвердил подготовку видеосаммита G20

2 часа назад
Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти

Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти

2 часа назад
Мужчина устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Видео

Мужчина устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Видео

2 часа назад
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

2 часа назад
Силуанов: российские нефтяные компании имеют большую подушку безопасности

Силуанов: российские нефтяные компании имеют большую подушку безопасности

2 часа назад
Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

2 часа назад
В Сочи разыграны медали чемпионата России по санному спорту

В Сочи разыграны медали чемпионата России по санному спорту

3 часа назад
Наследник "Дефендера": рама, мосты и моторы BMW

Наследник "Дефендера": рама, мосты и моторы BMW

3 часа назад
YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

3 часа назад
Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

3 часа назад
ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

4 часа назад
"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

4 часа назад
Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

4 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку