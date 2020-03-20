Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

В Израиле за намеренное распространение коронавируса будут сажать в тюрьму на 7 лет. Такую жесткую меру власти ввели с целью оптимизации борьбы с пандемией. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Иерусалиме Сергей Пашков.

"Это удивительная ситуация. Израиль вводит драконовские меры при пока что достаточно нормальной, не тяжелой эпидемиологической обстановке", — отметил журналист.

По его словам, сейчас в Израиле всего 677 заболевших, 11 человек в среднем состоянии, четверо в тяжелом. В основном, это люди преклонного возраста.

Однако количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Это происходит потому, что увеличивается количество тестов, и таким образом выявляют больше больных, считает Пашков.



Он также рассказал, что в Израиле закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек. Вышел приказ о запрете покидать свои дома. "Вся страна должна оставаться дома, а это около 70% работающих людей. На работу разрешено выходить только тем, кто должен выполнять свои обязанности в чрезвычайных обстоятельствах", — уточнил корреспондент.

Он подчеркнул, что нарушителей ждет серьезное наказание: "Полиция на улицах Тель-Авива всерьез занимается контролем за соблюдением карантинного режима. Злостных нарушителей, осмелившихся выйти на улицу, ждет штраф 5 тысяч шекелей. Штраф 3 тысячи ждет того, у которого в магазине собралось более 10 человек", — констатировал Пашков.

Журналист также проинформировал о других новых правилах общежития израильтян. Люди обязаны соблюдать дистанцию. Нельзя ходить друг к другу в гости. В лифте можно находиться только одному человеку. Закрыты детские площадки. В парке с собаками можно гулять, но только соблюдая дистанцию.

При этом по всей стране общественный транспорт на 50% прекратил свою работу. Половина электричек не ходит и значительная часть автобусных маршрутов тоже отменена. Людям разрешено передвигаться в частных машинах, но не более двух человек в салоне.

"Каждый день условия меняются в сторону дальнейшего ужесточения. И если будут сообщения об умерших или увеличении числа инфицированных коронавирусом, то и эта вольница закончится", — сказал в заключение Пашков.

Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.

В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 250 тысяч зараженных коронавирусом. Число умерших от болезни — более 10 тысяч человек.