Интернет-спутники OneWeb могут не полететь - компания готовится к банкротству

Телекоммуникационная компания OneWeb создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет. Для этого планировалось создать одноименную с названием компании, спутниковую телекоммуникационную систему OneWeb.

Но компания на фоне давления конкурентов и ухудшающегося финансового положения рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, сообщает Bloomberg.

Компания рассматривает возможность обращения в суд, даже если она продолжит рассматривать возможные внесудебные альтернативы, сказали источники агентства, пожелавшие остаться анонимными.

OneWeb будет одной из первых компаний, поддерживаемых японским холдингом SoftBank, которая подаст заявление о банкротстве. SoftBank отказался от комментариев.

Лондонская компания OneWeb производит низкоорбитальные спутники, которые призваны обеспечить широкополосный доступ в сеть даже в очень удаленных точках планеты. Компания создана в 2012 году, и за время существования привлекла около $3,3 миллиарда инвестиций от ряда крупных компаний, в числе которых SoftBank, Airbus SE и Qualcomm Inc.

Инвесторами проекта OneWeb выступают такие известные компании, как Bharti Enterprises, Hughes Network Systems — дочерняя компания EchoStar Corporation, Intelsat, The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group и др.

Первый этап ввода в эксплуатацию подразумевал формирование начальной группировки и активацию первых демо-версий терминалов клиентов до конца 2020 года, а начало коммерческой эксплуатации для морской, авиационной, государственной и предпринимательской областей запланировано на 2021 год.

Для воплощения этой идеи компании нужно до $3 миллиардов частного капитала для введения системы в строй. После запуска всей сети система сможет обеспечивать скорость передачи данных на уровне 10 терабит в секунду для сельских районов по всему миру, используя технологии Wi-Fi, LTE (4G), 3G и 2G для подключения мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков через небольшие недорогие абонентские терминалы к космическим аппаратам спутниковой сети OneWeb.

OneWeb сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Amazon, но главный противник — компания SpaceX, основанная Илоном Маском. У SpaceX есть собственный проект спутникового интернета Starlink.

Starlink работает над тем, чтобы уже этим летом предлагать клиентам интернет-услуги через свои спутники. В начале года группировка системы Starlink была увеличена до 180 микроспутников. В 2020 году компания будет запускать по 60 спутников каждые две недели. С помощью них Маск рассчитывает обеспечить дешевый и быстрый доступ в интернет в любом уголке планеты. Сеть могут запустить уже в этом году, когда группировка вырастет до нескольких сотен спутников.

Система Starlink должна обеспечить доступ в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Предполагается, что система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 миллиардов, однако эксперты считают эту цифру заниженной.

Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего – 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Маск рассказал, как будет выглядеть прибор, с помощью которого люди получат доступ к интернету будущего. В своем Twitter он написал, что терминал Starlink похож на "тонкое круглое НЛО на палочке". По словам предпринимателя, оптимальный угол наклона прибор будет подбирать сам. Пользователю же останется только включить терминал в розетку и направить на небо. Переключаться между спутниками прибор также будет сам. В 2015 году Маск заявил, что терминалы SpaceX, до того как они получили название Starlink, будут стоить от $100 до $300 каждый. Однако самый дешевый производитель продает такие устройства на сегодня по цене около $1 тысячи, по словам аналитика Тима Фаррара. Как и сами спутники Starlink, SpaceX разрабатывает и производит терминалы, что, по словам президента и главного операционного директора Гвинн Шотвелл, не было тривиальной задачей.

В октябре 2019 г. Маск заявил, что сам опробовал спутниковое интернет-соединение Starlink, опубликовав запись в Twitter. "Ого, сработало!" — написал он. SpaceX планирует превратить подразделение Starlink в самостоятельную компанию и осуществить первичное публичное размещение ее акций (IPO) в ближайшие несколько лет.

В сфере спутникового интернета уже давно работают такие компании, как Inmarsat, Intelsat SA и Eutelsat Communications SA. И хотя технология находится на ранних стадиях развития, бизнес подвержен не только высоким стартовым затратам, но и неопределенности нормативно-правовой базы.

Как сообщает Bloomberg, на этом фронте SoftBank активизировал лоббистскую деятельность в Вашингтоне, в том числе в поддержку мер, которые позволили бы OneWeb предоставлять доступ в интернет с большего количества своих спутников.