Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия". Это хороший или очень хороший сценарии. По последнему, если ситуация с эпидемией коронавируса будет развиваться по китайскому сценарию, то эпидемия закончится в мае-июне, с окончанием сезона респираторных заболеваний.

"Если мы пойдем по сценарию итальянского взрыва, мы сентябрь будем считать хорошей историей", — добавил врач Денис Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз и по Германии. Он предположил, что сравнивать Германию с нынешней ситуацией в Италии можно будет недели через две. Но Денис Проценко считает, что правительство Германии не случайно закупило у местных производителей около десяти тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Такие инвестиции Берлин неспроста не делает, уверен Денис Проценко.

20 марта число смертей, вызванных осложнениями коронавируса, превысило в мире 10 тысяч. На 16 часов по московскому времени зафиксировано 10 тысяч 525 смертей. Заражены уже 253 тысячи 757 человек. От коронавируса избавились 86 тысяч 591 пациент. В Италии от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений погибли 3 тысячи 405 человек, в Китае – 3 тысячи 133 пациента. В Италии сейчас инфицированы коронавирусом более 41 тысячи человек, а в Китае заболеваемость превышает 81 тысячу человек. При этом китайские медики заявляют, что они практически перебороли эпидемию.

В России официально подтверждено 199 случаев заболевания. За вчерашний этот день показатель вырос сразу на 52 человека. При этом 9 человек после лечения выздоровели.

От тромбоэмболии легочной артерии скончалась 79-летняя пациентка, преподаватель московского вуза. 14 марта ей был поставлен диагноз – "коронавирус".