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Коронавирус 1 минута назад

20 марта 202016:21

В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от COVID-19

В Московской области выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку, заболевание протекало в легкой форме.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в оперативном штабе Подмосковья.

Отмечается, что лечение проходило в соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения Россия.

Отмечается, что в данный момент в Подмосковье зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее в связи эпидемией губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности – школы, колледжи и вузы переведены на дистанционную форму обучения, запрещены любые мероприятия с участием более 50 человек.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекцией пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы почти 254 тысячи человек, вылечились более 89 тысяч, умерли более 10 тысяч.

В России отмечено 199 случаев заражение, 9 человек выздоровели.

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