Экономисты разошлись в оценках действий ЦБ

Банк России по-прежнему рассматривает различные варианты, включая увеличение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Вопрос о повышении ставки с повестки не снят, уже обсуждалось", — отметила она. Регулятор не исключает рост инфляционных факторов, потребительских цен.

ЦБ контролирует риски "финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами".

"Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", — отметила она.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

Аналитики, опрошенные "Вести.Ru", Bloomberg и Reuters, ожидали сохранения ставки.

Совет директоров Банка России учел новые условия: пандемия коронавируса, обвал цен на нефть, ослабление рубля. Регулятор допускает рост инфляции в 2020 году выше целевого уровня 4%, но в 2021 году вернется к ожидаемому уровню. Инфляция сильно не вырастет из-за слабого спроса. "Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике", — отмечается в заявлении ЦБ.

"Сохранение ключевой ставки на уровне 6% при почти 80 рублях за доллар и доходностях ОФЗ на уровне 8% годовых – это не монетарное действие, — заявил Андрей Хохрин, генеральный директор "Иволга Капитал". — Отказ от изменения ставки – это отказ от использования самого мощного монетарного рычага. Ключевая ставка, отличная от доходностей ОФЗ на 2% — это ставка искусственная. Соответственно, межбанковский денежный рынок начинает жить в искусственных условиях".

"Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменения (6.00%), не поддавшись призывам к ужесточению монетарных условий или ужесточению ориентиров. Акценты, на наш взгляд, расставлены верно", — отметили в ИК "Финам".

Это – финансовая стабильность и доступность кредитования для различных секторов экономики, в том числе, непризнание ухудшения качества кредитов компаниям из пострадавших отраслей, снижение требований по резервирования капитала для ипотечного кредитования, фиксация валютного курса на 1 марта для расчета нормативов, послабления по нормативам ликвидности и ряд других мер.

По мнению экономистов ИК "Финам", в целом с учетом принятых мер по продаже валюты в рамках бюджетного правила, и дополнительных объемов продажи валюты при цене российского экспортного сорта Urals ниже $25 за баррель, "текущие меры имеют стимулирующую направленность", и в скором времени приведут к смягчению процентной политики, снижению ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила, "всегда есть возможность" дополнительных валютных интервенций при необходимости.

В этом году регулятор снизил ставку один раз: 7 февраля на 0,25% до 6% годовых. В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз — в июне, июле, сентябре, октябре и декабре. В 2018 г. ЦБ два раза снижал ключевую ставку и два раза повышал.