Сетьен сохранит пост наставника "Барселоны" на следующий сезон

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение оставить на посту главного тренера Кике Сетьена. Боссы каталонцев оставят наставника на сезоне 2020/21.



61-летний испанский специалист вызывает доверие у начальников "Барселоны" как результатами, так и налаженным микроклиматом в команде — отмечается, что у тренера гармоничные отношения с футболистами, сообщает Евроспорт.Ru.



Сетьен уже высказал свои пожелания в работе на трансферном рынке, а также поделился мыслями о дальнейшем развитии клуба.



Напомним, что Сетьен пришел на смену Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. Контракт был подписан с ним до мая 2022 года. После 27 туров чемпионата Испании клуб из столицы Каталонии с 58 очками занимает первое место, на два балла опережая мадридский "Реал". На данный момент турнир прерван из-за пандемии коронавируса.