Оперштаб скорректировал данные по коронавирусу в России

За сутки в девяти регионах России зарегистрировано 54 новых случая коронавируса COVID-19. Такие данные привел оперативный штаб по борьбе с распространением болезни в стране.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Москве — 33. Шесть людей с COVID-19 зафиксированы в Якутии. В Санкт-Петербурге и Самарской области подтвердились по четыре случая. В Кировской и Новосибирской областях — по двое заразившихся. По одному случаю выявлено в Московской, Ульяновской, Тюменской областях. Такие данные приводятся на сайте Роспотребнадзора.

Установлено, что заразившиеся коронавирусной инфекцией посещали зарубежные страны. В настоящее время люди госпитализированы. Кроме того, определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории российского государства.

Исходя из последних данных, на территории страны всего зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Увеличилось количество выписанных по выздоровлении из больниц — до двенадцати человек. За последние сутки вылечившимся стали четыре человека из Москвы и трое из Липецкой области.

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что рассчитывают получить первые результаты испытания прототипа вакцины от COVID-19 к июню текущего года. Готовая вакцина может появиться уже через одиннадцать месяцев.

Под медицинским наблюдением за истекший период 2020 года находились более 69 тысяч человек. По состоянию на 19 марта под контролем остаются почти 27,5 тысячи.

На текущий момент в мире всего зафиксировано более 255 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов почти 10,5 тысячи.