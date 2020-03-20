Взлетел еще один глубокомодернизированный Ту-22М3М

Второй модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух. Как рассказали в "Туполеве", цель полета – проверка взлетно-посадочных характеристик самолета и оценка работы бортовой информационно-управляющей системы боевой машины.

Испытания обновленного Ту-22М3М проходили на Казанском авиационном заводе, уточняет агентство ТАСС.

Напомним, первый модернизированный бомбардировщик поднялся в воздух в конце 2018 года. Основные изменения в М3М коснулись бортовой электроники. Так, бомбардировщик-ракетоносец получил новые системы навигации и связи, прицельный комплекс, оборудование радиоэлектронной борьбы. В общей сложности БРЭО было обновлено на 80%, что упрощает эксплуатацию самолета: подготовку к вылету, обслуживание и пилотирование.