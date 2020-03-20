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20 марта 202017:52

Коронавирус может привести к долговому кризису Италии

EPA

В 2012 г. кризис суверенного долга Италии реально угрожал существованию евро, но тогдашний президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги спас ситуацию, заявив, что ЕЦБ сделает все возможное, чтобы спасти единую европейскую валюту.

Сегодня, когда Италия стала эпицентром коронавируса в Европе, новый глава ЕЦБ Кристин Лагард надеется повторить подвиг Драги и также обещает, что ЕЦБ сделает все, чтобы сохранить евро.

Успех Лагард в решении этой непростой задачи важен не только для Италии, но и для мировой экономики. Огромный государственный долг страны и угроза потенциальных убытков для европейской банковской системы по итальянскому долгу делают Италию системно значимой для мировой экономики.

Однако вряд ли ЕЦБ удастся спасти Италию самостоятельно, без поддержки международного сообщества, полагает The National Interest.

Видя, как коронавирус парализовал страну, никто не сомневается, что Италия движется к новому витку кризиса суверенного долга. Еще до начала эпидемии COVID-19 итальянская экономика находилась в состоянии рецессии: размер ее государственного долга было вторым по величине в еврозоне после Греции, а ее банковскую систему трудно было назвать здоровой.

Если коронавирусный шок — тяжелое испытание для остальной части европейской экономики, то для Италии он чуть ли не смертельный приговор. В стране сегодня действует тотальный карантин, из-за чего закрыты многие предприятия и магазины, парализована сфера услуг. Туристический сектор Италии, на который приходится 6% ВВП, на последнем издыхании, поскольку иностранные туристы массово отменяют свои поездки.

Усугубляет ситуацию тот факт, что европейские партнеры Италии также погрузились в рецессию или ничего не могут предпринять из жестких правил еврозоны. Италия не имеет собственных инструментов монетарной или валютной политики для смягчения коронавирусного шока.

Согласно консервативному прогнозу экономика Италии сократится на 5% в 2020 г. Аналитики JP Morgan ожидают, что итальянская экономика уменьшится в годовом исчислении на 10% и 14% в I и II кварталах соответственно.

В случае глубокой экономической рецессии, дефицит бюджета страны увеличится, а ее государственный долг вырастет до более чем 140% ВВП к концу года. Следует также ожидать резкий рост проблемных кредитов.

Если этим летом в Италии произойдет полномасштабный кризис суверенного долга, ЕЦБ придется в экстренном порядке спасать страну. Будучи одним из основателей евро и третьей по величине экономикой еврозоны, евро не сможет выжить без Италии.

Вопрос в том, будет ли у ЕЦБ достаточно политической воли, чтобы выделить огромные средства для спасения итальянской экономики. Иными словами, сумеет ли Лагард убедить своих неохотных немецких и североевропейских хозяев разрешить ЕЦБ кредитовать Италию в необходимых для удержания Италии на плаву масштабах.

Дело в том, что для помощи Рима потребуются гигантские суммы. С государственным долгом в $2,5 трлн и стремительно увеличивающимся дефицитом бюджета из-за глубокой рецессии итальянскому правительству может понадобиться до $500 млрд поддержки в течение каждого из последующих двух лет. Кроме того, для проблемной банковской системы Италии размером в $4 трлн может потребоваться значительная финансовая помощь ЕЦБ, если итальянские вкладчики начнут массово снимать свои деньги.

В 2010 г. кризис суверенного долга Греции вызвал потрясение в мировой экономике. Что произойдет в случае итальянского долгового кризиса, учитывая, что экономика Италии примерно в десять раз больше экономики Греции? Лагард, скорее всего, будет постоянно напоминать об этом своим коллегам из G-7, для того, чтобы они приняли участие в создании международного стабилизационного фонда для Италии.

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