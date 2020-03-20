Евро-2020 не сменит название на Евро-2021 из-за переноса на год

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о том, что чемпионат Европы-2020 не будет переименован в связи с переносом турнира на 2021 год. Об этом организация объявила на своем официальном сайте.



"Евро-2020 должен был состоятся в 12 странах континента в рамках празднования 60-летия турнира. Сохранится ли нынешний формат, места и название летом 2021 года? Мы верим, что все локации останутся прежними, а турнира сохранит изначальный замысел — общеевропейское мероприятие в честь 60-летия чемпионата Европы, — говорится в сообщении УЕФА. — Турнир же сохранит за собой первоначальное название — УЕФА Евро-2020".



Напомним, что одним из городов-хозяинов чемпионата Европы является Санкт-Петербург. Помимо него Евро-2020 должен был пройти в Глазго, Будапеште, Бухаресте, Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бильбао, Дублине, Мюнхене и Копенгагене.



Предстоящим летом соревнование должно было состояться с 12 июня по 12 июля. Теперь же он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.