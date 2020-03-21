В России выписаны 7 пациентов, ранее болевших COVID-19

Последние данные из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19. В России зафиксировано 54 новых случая заражения в девяти регионах. Больше всего заболевших в Москве — 33. Шесть случаев выявлено в Якутии, по четыре случая — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской области, по одному в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Все пациенты помещены в инфекционные боксы. Установлены все, с кем контактировали заболевшие, передает телеканал "Россия 24". В целом под медицинским наблюдением сейчас находятся 27 тысяч человек. Есть и хорошие новости: семь человек за последние сутки выписаны.