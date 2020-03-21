Не посещать парки и рестораны, не собираться больше пяти: страны ЕС вводят новые меры защиты

В Италии усилили карантин в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Теперь там запрещено посещать парки, а также развлекаться на улице. Гулять пока можно, однако только рядом с домом и на большом расстоянии друг от друга.

Не собираться больше пяти — такой запрет теперь действует в Швейцарии. Там жителей также призывают по возможности не выходить из дома.

А правительство Великобритании все-таки распорядилось закрыть по всему королевству рестораны и пабы. Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон просто призвал жителей не ходить туда, напоминает телеканал "Россия 24". Однако его отец, которому 79 лет, заявил, что будет игнорировать запрет.