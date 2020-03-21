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Коронавирус 16 минут назад

21 марта 202005:46

Участники конкурса Eurovision-2021 должны будут выступать с новыми композициями

EPA

Участники музыкального конкурса Eurovision, отмененного из-за пандемии коронавируса COVID-19, не смогут выступать с композициями, заявленными ранее. Они обязаны будут предоставить новые песни. Такое заявление сделал Европейский вещательный союз на своей странице в Twitter в пятницу, 20 марта.

Согласно правилам конкурса, композиции этого года не смогут быть представлены на Eurovision-2021. Страны-участницы могут оставить своих представителей, уже заявленных на конкурс 2020 года, либо выбрать новых.

65-й конкурс Eurovision должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая текущего года. 18 марта организаторы отменили конкурс в связи с пандемией коронавируса. Власти Роттердама подтвердили – они готовы взять на себя проведение конкурса и в 2021 году. Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big c композицией Uno, напоминает ТАСС.

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