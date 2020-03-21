21 марта 202012:17

Тегеран освободил французского ученого

Власти Ирана освободили сотрудника парижского Института политических исследований (Sciences Po) Ролана Маршаля, который был задержан в Исламской Республике в июне 2019 года и с тех пор оставался под стражей. Ученый в ближайшие часы прибудет в Париж.

Об освобождении Маршаля говорится в заявлении Елисейского дворца, передает РИА Новости. Сказано также, что президент Франции Эммануэль Макрон призывает власти Ирана немедленно освободить сотрудницу Sciences Po Фарибу Адельхах, имеющую двойное — иранское и французское — гражданство.

Маршаль и Адельхах были задержаны иранскими властями по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Фариба Адельхах все еще остается под стражей в Иране.

Иранские СМИ ранее сообщили о решении Парижа и Тегерана обменяться заключенными. По их информации, французы освободили иранского инженера Джалаля Рухолланежада, который пробыл под арестом более года.

По данным иранского телеканала Press TV, иранца задержали 2 февраля 2019 года в аэропорту Ниццы, куда он прилетел из Тегерана через Москву. В мае того же года суд во французском Экс-ан-Провансе отказали в освобождении Рухолланежада под залог и одобрил его экстрадицию в США. Там инженеру грозили обвинения в попытке незаконного импорта американских военных технологий в интересах одной из иранских компаний.

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