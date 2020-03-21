21 марта 202013:41 Сергей Брилев

Нефть, уголь и финансовая базука: "Вести в субботу" пообщались с экспертами

Южная Сибирь. Кузбасс. Кемеровская область, где главное ископаемое богатство — уголь. Там "Вести в субботу" спустились в шахту "Талдинская-Западная" компании СУЭК. Кстати, если кто не знает: угольная отрасль в России — полностью частная. Как же это все сохранить теперь?

Последние наставления перед спуском. И первый вице-премьер Андрей Белоусов тоже, как и требует инструкция по технике безопасности, получает "самоспасатель". Он может потребоваться в случае задымления. Почему шахта, где добывают уголь, какая-то белесая? А это известь. Противопожарная.

"Люди, которые здесь работают, — люди с особым характером. Потому что каждый день сюда спускаться — для этого требуются особые качества. У меня все больше возникает ощущение, что мы этим людям сильно задолжали", — сказал Андрей Белоусов.

К счастью, после огромных инвестиций кузбасские шахты перестали ассоциироваться с авариями. А кроме сотрудников своего аппарата Белоусов позвал с собой под землю и больших начальников, потому что момент на угольном рынке — особый.

"Наши основные конкуренты — это прежде всего Австралия, Индонезия. Поэтому очень важно вывести уголь на эти рынки. А сегодня основной и единственный канал вывоза БАМ объективно стал узким горлышком", — отметил Андрей Белоусов.

Здесь же и глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. "Очень высокотехнологичная шахта", — отметил он.

"Очень важно шахтерам почувствовать, глядя на то, в каких условиях добывается уголь. Потому что надо понимать, надо видеть за каждой тонной вывезенного угля людей. Это семьи шахтеров", — подчеркнул Белоусов.

Пересадка в сторону — забоя. Те, кто в нем работают, — это, конечно, в самом лучшем смысле этого слова "рабочая аристократия". Шахтеров в Кузбассе больше ста тысяч человек. Всего же к отрасли имеют отношение миллион 300 тысяч человек — почти каждый сотый взрослый россиянин. И добывают они угля больше, чем в советские времена. Игра — в долгую. На летучке под землей в разговор вступает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Я им всем задачу ставлю: 50 лет планирования должно быть у угольщиков. Это с учетом разведки, подготовки и так далее, — отметил Цивилев.

- Китайский опыт перенимаем?

- Мы раньше начали. Они у нас перенимают опыт. Они по сравнению с нами – дети.

Еще по пути сюда разговариваем с тем, кто стоял у истоков реструктуризации угольной отрасли, — Анатолием Яновским, заместителем министра энергетики РФ.

"Практически ни одна из развивающихся стран не собирается отказываться от угля: ни Китайская Народная Республика, ни Индия. А это на самом деле — единственно растущая в мире экономики", — сказал Яновский.

Но что будет с Китаем теперь из-за коронавируса? Белоусов считает, что Китай на глазах восстанавливается. "Более того, я скажу, что быстрее, чем многие ожидали. Я думаю, что по итогам первого квартала китайская промышленность будет где-то примерно на уровне 95% от уровня прошлого года. А во втором квартале, конечно, она выйдет, думаю, на превышение", — подчеркнул Андрей Белоусов.

Вот почему когда мы поднялись на поверхность, то стали свидетелем подписания по настоянию Белоусова соглашения между Кемеровской областью и РЖД о помесячных объемах вывоза Кузбасского угля в восточном направлении. А надо сказать, что Кузбасс, находящийся в самой середине страны, критически зависит от железной дороги, по которой уголь идет многие-многие дни что до Тихого океана (а оттуда в Китай, Японию, Юго-Восточную Азию), что в Европу, пусть даже там его потребление по самым разным причинам "схлопывается". Новая причина "схлопывания" европейской экономики — конечно, коронавирус.

- Что из зарубежного опыта будет взято, а что не подходит России?

- Мы внимательно следим за теми мерами, которые предпринимают европейские страны. Что касается экономики, то большинство государство предпринимает меры по смягчению спроса. Это вполне логично в их ситуациях. Но для России, мы считаем, это опасно. В данной ситуации нам нужно сначала поддерживать производство, — уверен Андрей Белоусов.

- То есть, переводя с языка экономистов на язык повседневной жизни, приказа, как в Италии, оставаться дома не будет?

- Пока такого приказа нет. И намерений таких нет.

Каким же российским компаниям прежде всего будет оказана правительственная помощь?

"Это авиаперевозчики, гостиничный бизнес, туристический. Что же касается малого бизнеса, у нас очень много его в торговле, строительстве. Для него сейчас предусмотрен тоже целый ряд мер, которые включают в себя в том числе отсрочку выплат налогов, запрещение проверок, включая выездные проверки Федеральной налоговой службы", — пояснил Белоусов.

Но вернемся под землю. Для начала — еще о Европе и угле.

- Думаю, что и у вас, и у меня хватает знакомых в Европе, которые сейчас видят антураж этого интервью, и для них это — анафема. Потому что все должны быть на ветряках, на солнце. У угля есть будущее? Может, мы в России ретрограды какие-то?

- Ни объемы потребления угля в мире, ни объемы мировой торговли углем не упали, а только продолжают расти, — отметил Анатолий Яновский.

- Что могут сказать те, кто слушают сейчас нас с вами? Что вы, автор концепции реструктуризации угольной промышленности России, — заинтересованное лицо и игнорируете то, что уголь грязный.

- А что чистое? Например, солнечная энергетика — это кремневые панели. А само производство кремния является исключительно грязным. Затронешь тему атомной энергетики, что она чистая? Да, вроде чистая. Но возникает вопрос захоронения отходов от деятельности атомной станции. Мы говорим о накопителях энергии, развитии электромобилей. Все — возникает тема лития. Производство лития и его утилизация. Это тоже далеко не тривиальная задача. Поэтому уголь при нынешних современных технологиях, которые есть в мире по его использованию, прежде всего в энергетике Японии, Кореи, Китая, Европы, ничем не хуже любых других источников энергии.

И здесь — о таком другом углеводороде, как нефть. Сначала прошу Белоусова ответить на обвинения саудитов. По их версии, в новой цене на нефть виноваты "эти русские".

- Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительная инициатива наших арабских партнеров. Собственно, об этом говорил премьер. Я могу это подтвердить, поскольку я участвовал в совещании, где вырабатывались директивы, — рассказал Андрей Белоусов.

- Это когда Путин собирал всех во Внуково-2?

- Да, мы все собирались. Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиции, что надо разрывать соглашение и выходить из него. Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал, с возможным выходом на год. Но арабские партнеры повели себя по-другому.

Что касается цен на нефть, то Белоусов стоит на своем: он считает, что как бы она ни менялась в последнее время, рынок вот-вот выйдет (и уже выходит) на новое равновесие.

- Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов. Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Будущее покажет, кто прав, — сказал Белоусов.

- Вот эта штука называется "самоспасатель". Мы с вами прошли инструктаж, как ей пользоваться. А что является "самоспасателем" российской экономики?

- Очень важный фактор — это накопленные резервы. И устойчивость, которую мы приобрели, особенно после кризиса 2008-2009 годов. Особенно после санкций, когда были реализованы проекты импортозамещения. Достаточно сказать, что мы снизили зависимость от западных кредитов примерно в 2 раза. Это очень важный фактор. Мы в этом отношении смотрим на ситуацию достаточно спокойно. Это видно и по поведению рубля. Он находится сейчас вполне в зоне движения валют развивающихся рынков. То есть каких-то особых отклонений не существует.

Кстати сказать, коррекция курсов происходила и в случае с такой исторической резервной валютой, как английский фунт стерлингов. Вся мировая экономика ищет сейчас новый баланс.

В запасе прочности российской экономики Белоусов уверен абсолютно. "Я хочу предостеречь тех, кто меня слышит, о возможности спекуляции. Тот, кто решит сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думает, что те или иные уровни будут зафиксированы, очень сильно проиграет", — подчеркнул он.

Собственно, как считает Белоусов, первый текст экономика уже прошла: "Американцы громогласно заявили, что они сейчас выстрелят из базуки финансовой. Опустили свою ключевую ставку до нуля фактически. И что мы получили на следующий день? Американские рынки упали больше чем на 10%. Но мы рынки удержали. В России ничего драматичного в тот день на финансовых рынках не произошло. Пока ситуация находится в допустимых рамках и под полным контролем".

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