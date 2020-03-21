Врач напомнил о простом и идеальном способе защиты от коронавируса

Идеальная защита от коронавируса – это мыло для рук, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов. В составе средства есть липидные компоненты, которые смывают вирус. Если сохнет кожа, можно смазывать руки кремом с силиконовыми добавками и витамином А.

А вот тело каждый день мылом мыть не стоит: так можно смыть защитный слой с кожи, передает телеканал "Звезда".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 275 тысяч, умерли уже более 11400 человек.