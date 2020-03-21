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Коронавирус 6 минут назад

21 марта 202017:44 Екатерина Шамаева

Американские сенаторы вляпались в скандал на фоне коронавируса и обвала рынка

Американские сенаторы вляпались в скандал на фоне коронавируса и обвала рынка

В США разгорается политический скандал. Сразу нескольких сенаторов обвинили в злоупотреблении положением. Дело в том, что они избавились от акций на миллионы долларов прямо перед обвалом фондового рынка. И, как пишут СМИ, сделали они это после некоего секретного брифинга, посвящённого коронавирусу и его экономическим последствиям.

Для одних - кризис, а для других - время обогатиться. Пока простые американцы только начинали узнавать про коронавирус — некоторые сенаторы уже вовсю продавали свои акции. Ещё до обвала на рынке. Как выяснили журналисты, сделали они это сразу после закрытого брифинга с сотрудниками администрации Трампа ещё в январе. Однако на публике заявления были более чем оптимистичными.

"Хорошие новости! Потребление на отличном уровне. Наша экономика – сильная. С трудоустройством всё тоже хорошо. Наш президент отлично справляется с этой ситуацией", — заявила сенатор от штата Джорджия Келли Леффлер.

А вот между собой конгрессмены говорили совсем другое. "Одна очень важная вещь: этот вирус передаётся более агрессивно, чем то, что мы видели в новой истории. Возможно, это сродни пандемии 1918 года", — заявил конгрессмен Ричард Берр.

Теперь сенаторам приходится оправдываться. Мол, им о сделках было ничего неизвестно. И всеми занимались специально нанятые брокеры.

"Этим занимались мои финансовые советники. Именно они отвечают за все торговые операции. Самое важное - о продаже мне сказали уже после!" — уверяет Леффлер.

"Как если бы капитан "Титаника" ходил бы в спасательном жилете еще до столкновения с айсбергом. "Это просто модный аксессуар, не о чем беспокоиться", — высмеял политика комик Тревор Ноа.

СМИ удалось выяснить, что Леффлер и ёё муж, который, кстати, является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи, избавились от акций на несколько миллионов долларов. А взамен вложилась в компанию, которая занимается программным обеспечением для удалённой работы. Что весьма актуально в условиях пандемии. Эксперты говорят, что действия конгрессменов могут быть вне закона.

"Это выглядит подло. Это может нарушать закон об акциях — он запрещает конгрессменам совершать сделки на основании той информации, которую они получают по своим рабочим каналам. Они, конечно, могут сказать, что они получили эти данные от своих брокеров. Но это может нарушать законодательство", — прокомментировал финансовый эксперт Чарли Гаспарино.

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд заявила: "Это очень опасный сигнал. Министерство юстиции должно расследовать действия конгрессменов. Если ты извлёк выгоду от непубличной информации, то это несправедливо по отношению к простым американцам, это подрывает их доверие к власти".

Скандал вызвал редкий для штатов партийный консенсус. Как прореспубликанские, так и продемократические СМИ критикуют действия сенаторов. Уже несколько политиков и журналистов потребовали их отставки.

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