Хоккейный чемпионат мира отменен из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.



Турнир мог быть перенесён из Швейцарии в Россию после того, как российская сторона предложила свои услуги в проведении мирового первенства из-за эпидемиологической ситуации в Швейцарии. Однако вскоре стало известно о том, что вариант переноса турнира в российский Сочи не рассматривается в организации.



"Это жестокая реальность для всей международной хоккейной семьи. Мы должны смириться с этим. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов, — говорится в сообщении IIHF. — Мы должны сделать все возможное для поддержки этой борьбы и оставить спорт на втором плане".