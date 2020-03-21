Раскрыт секрет "страдающего" Ельцина

Лучший спортивный фотограф СССР Дмитрий Донской, который в 1996 году сделал знаменитый снимок первого президента России Бориса Ельцина в Чечне, рассказал об этой фотографии. На ней Ельцин стоит в окружении военных, прикрыв глава ладонью. Складывается впечатление, что он страдает.

По словам Донского, первый президент прилетел в Грозный, где позже подписал указ о выводе войск из Чечни. Фотограф пояснил, что Ельцин вовсе не расстроился из-за ситуации в регионе — просто был снят в тот момент, когда ему на лицо сел комар, и президент поднял руку, чтобы его прихлопнуть. Именно в этот момент фотограф его и щелкнул.

По словам Донского, его коллега из кремлевского пула Сергей Гунеев, увидев этот снимок, восхитился и предложил отправить его на конкурс компании Canon. Донской не посчитал это предложение важным и отмахнулся; тогда Гунеев сделал это сам. В результате автор получил за фотографию медаль и денежный приз в 11 тысяч долларов, пишет "Спорт-Экспресс".