В Подмосковье потушен пожар, локализованный на 33 тысячах квадратов

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе завода в подмосковном Дмитрове, где с утра в субботу, 21 марта, бушевал крупный пожар. С огнем удалось справиться в 19.50 московского времени, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Возгорание началось на кровле склада, огонь быстро распространялся, через некоторое время пожару был присвоен третий номер сложности. Тушение осложнялось тем, что начали взрываться бочки с маслом и баллоны с горючей жидкостью. Опасность представляли также хранящиеся в подвале здания 40 тонн нефтепродуктов.

Пожар удалось локализовать на площади в 33 тысячи квадратных метров. К тому моменту огонь охватил уже часть склада и административный комплекс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место ЧП своего заместителя по инвестициям, чтобы тот провел переговоры с владельцем и генеральным директором предприятия, а также изучил вопрос об оказании помощи людям на заводе. На сгоревшем объекте работали более 200 человек.