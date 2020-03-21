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Коронавирус 6 минут назад

21 марта 202021:08

Россия поможет Италии, обновившей антирекорд по смертям

Global Look Press

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь Италии, где только за последние сутки от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, скончались почти 800 человек. Об этом российский лидер сообщил председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре в субботу, 21 марта. Беседа состоялась по инициативе российской стороны.

Путин и Конте обстоятельно обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, рассказали друг другу о мерах по противодействию распространению инфекции, которые принимаются в России и Италии.  "Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике", — приводит "Интерфакс" выдержку из сообщения пресс-службы Кремля.

Лидеры двух стран условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В рамках помощи Путин предложил поставить из РФ в Италию средства защиты, мобильных комплексы для аэрозольной дезинфекции больших пространств, медицинское и другое оборудование. Кроме того, рассматривается возможность направить в наиболее пострадавшие итальянские районы бригад российских специалистов. Эти поставки планируется осуществлять по линии Минобороны России.

Сообщается, что итальянский лидер выразил искреннюю благодарность за будущую помощь.

Между тем в самой Италии поставлен антирекорд с момента начала эпидемии коронавируса — 739 умерших за минувшие сутки, сообщил глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. "Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", — приводит его слова ТАСС.

На данный момент жертвами заболевания в Италии стали 4825 человек, зараженных 42 тысячи 681, что на 4871 больше, чем днем ранее. Более 6 тысяч человек вылечились о заболевания. Предыдущий антирекорд было поставлен в стране 20 марта.

По информации издания Worldmeters, всего в мире зарегистрировано 297 тысяч 455 случаев заболевания, 12 тысяч 775 человек умерли.

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