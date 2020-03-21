С Байконура стартовал "Союз" со спутниками

С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз", передает канал "Россия 24".

Она выведет на орбиту 34 спутника связи британской интернет-компании. До этого британские спутники запускали с космодрома Куру, но сейчас там из-за коронавируса приостановили все программы.

Байконур продолжает работать в условиях усиленных мер безопасности. Все специалисты находятся под наблюдением медиков, временно отменены посещения космодрома журналистами.

Ранее сообщалось о мерах безопасности, затронувших ракетно-космическую отрасль. Традиционный праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, перенесен с 12 апреля на осень. Дата концерта будет определена позднее.

Запуск ExoMars-2020 был перенесен с лета этого года на 2022 год. Гвианский Космический центр объявил о приостановке всей пусковой программы.