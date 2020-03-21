В Грузии вводится ЧП из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила в субботу, 21 марта, о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. ЧП вводится до 21 апреля.

Грузинский парламент это решение главы государства поддержал большинством голосов. "За" проголосовали 115 депутатов, против — всего двое. Всего в законодательном органе Грузии 150 депутатов.

Представляя парламентариям законопроект о введении ЧП, президент заявила, что оно является обязательным, чтобы правительство сумело эффективно управлять ситуацией, пишет ТАСС.

Со своей стороны, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что все грузовые автомобили, следующие по территории страны транзитом, теперь сопровождает эскорт полиции.

По его словам, полиция строго следит за тем, чтобы водители этих грузовиков не вступали в контакт с гражданами страны, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день в Грузии официально подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом. С 21 марта страна приостановила регулярные авиарейсы со всеми странами.