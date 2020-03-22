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Коронавирус 1 час назад

22 марта 202000:57 Руслан Слепцов

Российским туристам по всему миру требуется помощь в эвакуации на родину

Российским туристам по всему миру требуется помощь в эвакуации на родину

"Аэрофлот" с конца марта приостанавливает регулярные полеты еще в семь стран: Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию. Тем из россиян, кто сейчас оказался за границей, требуется эвакуация. Вывезти их планируют в течение следующей недели.

Около девяти тысячи россиян за границей ожидают возвращения на родину. Это официальные данные МИДа. В списке, который составила Росавиация, 30 стран, откуда требуется срочная эвакуация. Черногория и вовсе начала шантажировать Россию, не давая разрешения на чартеры.

"Наш вылет был запланирован на 18 марта компанией Air Serbia. На данный момент уже 21 число. Четыре дня мы находимся в подвешенном состоянии. Нам, к сожалению, не оказывают никакую помощь финансовую, материальную. Посольство говорит, что вы можете заполнить анкету лишь как граждане, которые не могут вернуться в свою страну. Какой авиакомпанией и когда мы улетим, мы не знаем", — говорит российская туристка.

Дипломатам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. За четыре дня 1300 наших туристов улетели из Черногории. В субботу рейс авиакомпании S7 вывез еще 179. Тем, кто пока остается в стране, а это около пятисот человек, обещают дополнительные самолеты.

Около двух тысяч российских туристов в Египте. Больше всего — в традиционно туристических местах в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

"Проживаю пока в отеле, но завтра отсюда выселяют. Все гости съехали. Осталось только несколько семей из России. У них тоже нет возможности улететь. Завтра будем решать, куда уезжать. Наверное, в другой отель. Будем смотреть варианты, что еще не закрылось, где еще можно жить, — говорит турист из России.

Ситуация с эвакуацией россиян осложняется тем, что между Россией и Египтом уже четыре с половиной года с момента авиакатастрофы на Синае нет чартерного сообщения. И авиакомпании юридически не имеют права отправлять борты для вывоза. Тем не менее удалось договориться — часть туристов вылетит рейсом "Аэрофлота" в понедельник.

"На 23 марта запланирован рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву. Но это касается только тех, кто заранее купил билеты и тех, кто не смог покинуть страну из-за введения ограничения на авиасообщение, — говорит пресс-атташе посольства РФ в Египте Федор Замуруев.

В Марокко россияне и вовсе сталкиваются с агрессивным поведением, местные их называют источником заразы.

"Кончаются средства на проживание, закрывается отель, местные на нас смотрят с агрессией, кидают в нас бутылки с водой. Мы не знаем, к чему нам готовиться", — говорит Татьяна Ефремова.

Многие решили переждать в аэропортах. Десятки россиян в воздушной гавани Касабланки. Им наладили трехразовое питание. В посольстве России сообщили — эвакуация будет проводиться целенаправленно из одного аэропорта, куда людям из разных регионов страны помогут добраться.

Похожая история на Филиппинах. Туристы на разных островах и собраться в одном месте большая проблема. Самолеты не летают.

"Кому-то еще раньше удавалось перебронированием улететь на другой остров. Но за какие-то безумные суммы. Некоторые билеты стоили 6 тысяч долларов. Мы видели билеты по миллиону двести тысяч рублей. Не каждый может такое себе позволить. Нас тут скопилось 558 человек, которым необходимо улететь", — говорит Дмитрий Корзенюк.

Завершить эвакуацию россиян планируют на следующей неделе. До понедельника запланировано 14 рейсов. Приоритет — самые тяжелые с точки зрения пандемии страны.

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