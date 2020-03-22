В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Тем временем стало известно, что сотрудник личной охраны итальянского премьер-министра заразился коронавирусм, однако сам Джузеппе Конте не инфицирован. Несколько дней назад премьер сдал тест на заболевание. Результат оказался отрицательным.

Известно, что в последнее время заболевший сотрудник не контактировал с Конте, передает РИА Новости.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В настоящее время в стране зафиксированы свыше 53 тысяч случаев заражения новым типом вируса, более 6 тысяч заболевших уже выздоровели, умерли 4825 человек.