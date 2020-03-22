Скачок доллара и коронавирус заставляют москвичей переносить свадьбы на осень

В Москве отмечено снижение спроса на организацию свадеб. В связи с тревожной ситуацией с коронавирусом COVID-2019, а также с резким повышением курса доллара торжества все чаще переносят на лето и осень.

С 16 марта в столице действует распоряжение мэра Сергея Собянина о запрете любых досуговых мероприятий в сфере культуры и спорта, выставочной и развлекательной деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях — с числом участников более 50 человек единовременно​​​.

В связи с этим указом ЗАГСы рекомендуют сократить число гостей на свадьбах.

Дворцы бракосочетаний работают в штатном режиме, передает РИА Новости.