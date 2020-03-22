Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

Немецкий журналист австрийского издания Der Standart Андре Баллин высоко оценил действия российских служб безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля, благодаря которым ситуация с распространением коронавируса в России остается довольно спокойной.

В это же время, отмечает журналист, страны Европы погружаются в кризис. Причину такого положения дел Баллин видит в менее решительных действиях властей ЕС, сообщает РИА Новости.

Перечисляя заслуги российских служб, он напомнил, что сухопутная граница РФ с Китаем была закрыта уже в конце января. Одновременно с этим было остановлено железнодорожное сообщение между этими странами, тогда как в Европе все еще надеялись на чудо. В феврале Россия ограничила воздушное сообщение с КНР, а с 20 февраля — введен запрет на въезд для китайских граждан.

По мнению журналиста, российские власти умело распорядились временем и возможностями.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом COVID-2019 заражены более 266 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.