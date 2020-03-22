В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

Национальный антитеррористический комитет России в воскресенье сообщил о ликвидации в Башкирии террориста, который перевозил самодельное взрывное устройство.

Как рассказали РИА Новости в инфоцентре НАК, в субботу около Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались задержать автомобиль, в котором ехал боевик. Он отказался сдаться и обстрелял оперативников из пистолета. Ответным огнем боевик был убит. Среди полицейских раненых нет.

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.