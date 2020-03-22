США вошли в тройку коронавирусных антилидеров

В США число зараженных коронавирусом СOVID-19 достигло 25,5 тысяч. Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных инфицирований, пишет РИА Новости.

Как сообщил Университет Джонса Хопкинса, в стране от заболевания, вызванного вирусом, скончались 307 человек. В Китае зафиксировано более 81 тысячи случаев заболевания, в Италии — свыше 53 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта этого года признала распространение нового типа коронавируса пандемией. В мире заразились более 308 тысяч человек. В России, по последним данным, 306 заболевших.