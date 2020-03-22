Жениха зарезали за свадебным столом в Нижневартовске

Свадебное застолье стало последним в жизни 56-летнего жителя Нижневартовска. В пятницу, 20 марта, он зарегистрировал отношения со своей избранницей, а на следующий день собрал гостей, один из которых и зарезал новоиспеченного мужа.

Трагедия, как отметили в управлении СКР по Югре, произошла в кафе "Летучий голландец" на улице Чапаева. Около двух часов дня 21 марта устроитель праздника из-за чего-то повздорил с 50-летним гостем, а тот оказался скор на расправу — схватил со стола нож и несколько раз ударил им обручившегося обидчика.

С многочисленными ранениями грудной клетки молодого доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался на операционном столе.

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет в колонии.