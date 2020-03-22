Саакашвили рассказал о преимуществах России перед Украиной

Украина, в отличие от России, к экономическому кризису не готова, заявил бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политик считает, что надвигается "цунами". Но у России есть финансовая подушка в виде 600 миллиардов долларов на время низких цен на нефть, а у Украины ее нет, и страна попадет в зону полной турбулентности.

И не то, чтобы у Украины не было ресурсов, у нее нет государства. В Одессе растут антиукраинские настроения, и граждан в этом винить не приходится.

Ранее в МВФ заявили, что пандемия сильно ударит по экономике, которая, впрочем, готова к потрясениям, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта этого года признала распространение нового типа коронавируса пандемией. В мире заразились более 308 тысяч человек. В России, по последним данным, 306 заболевших.