Первый самолет с военными вирусологами отправился из России в Италию

В воскресенье Россия отправила в Италию первый самолет со специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщили СМИ в Министерстве обороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 вылетел с военного аэродрома Чкаловский на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах юго-западнее Рима.

На борту транспортника передовая группа специалистов: военные вирусологи, эпидемиологи и медики. Они оснащены диагностическими системами и оборудованием для дезинфекции.