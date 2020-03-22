В Индии отменены поезда и автобусы, метро закрыто

Движение общественного транспорта в Индии приостановлено до 31 марта. Такое решение приняли власти в рамках борьбы с распространением коронавируса: сотни рабочих-мигрантов по всей Индии начали покидать города из-за закрытия ресторанов, пабов, торговых центров и других коммерческих учреждений. Управление метрополитена Дели сообщило твитом, что закрытие подземки должно способствовать соблюдению социальной дистанции.

Деньги за билеты пассажирам вернут.

В 75 наиболее пострадавших от заболевания районах будут работать только жизненно важные службы, въезд и выезд из них власти намерены запретить.

Перед этим премьер-министр Нарендра Моди призвал людей соблюдать "народный комендантский час" в воскресенье, а также ограничить свои перемещения.

Индийское министерство здравоохранения сообщило о 341 случае заражения. Пять человек умерли.