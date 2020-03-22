Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

В подмосковном Павловском Посаде сотрудники МЧС провели операцию по спасению оказавшегося в заточении на небольшом островке кота. Очевидец снял на видео вызволение животного.

Эти кадры были сделаны днем в субботу, 21 марта, в окрестностях города. Четверолапого, как предположили местные жители, сбросили в ледяную воду с расположенного выше по течению моста, но он смог добраться до суши. Жалобное мяуканье не осталось без внимания — свидетели вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели на надувной лодке добрались до островка, где нашел приют хвостатый Робинзон, посадили его в лодку и доставили на берег.

"Девушка и молодой человек взяли пострадавшего себе, накормили животное и повезли к ветеринару", — рассказал старший смены поисково-спасательного отряда №14 Михаил Лыков.