Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

Разработка и испытания вакцины от COVID-19 потребуют не меньше года, нужно быть реалистами, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в эфире канала ВВС.

Вакцина предназначена для нескольких миллиардов людей, поэтому она должна быть абсолютно безопасной. В лучшем случае исследования займут год, но это не значит, что до 2021 года ничего нельзя будет сделать.

По данным ВОЗ, сейчас в разработке находятся около 20 препаратов. Уже испытывается американская вакцина, с понедельника начнут испытания препаратов на основе нуклеиновых кислот.

По данным ресурса Worldometers, COVID-19 уже заразились более 308 тысяч человек в мире, более 13 тысяч человек умерли. В России на данный момент зарегистрировано 306 случаев заболевания новым коронавирусом.