Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter. При этом ARD процитировал твит, в котором упоминалось о возможности приобрести альбом с фотографиями Лаврова. По мнению издания Bild, такой "поступок" – немыслимый скандал на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ведь, по уверениям журналиста издания, именно Россия "распространяет антизападные теории" насчет происхождения COVID-19 и тем самым хочет получить еще больше контроля над общественным мнением.

Как утверждает Bild, это ни что иноке как "культ личности" ближайшего доверенного лица Путина. Журнал цитирует депутата бундестага от Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай, которая критикует поступок телеканала и напоминает, что "это не входит в задачи общественно-правового вещания".

Пресс-служба ARD пока никак не комментирует эти нападки.

Накануне министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Указом президента министру присвоено звание Героя труда. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил министра иностранных дел России орденом "Барыс" I степени.

Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России в течение 16 лет. О своей профессии глава внешнеполитического ведомства говорит так: о дипломатии так: "Чтобы преуспеть в этой области, нужно всегда учиться новому и быть преданным своему делу и стране".