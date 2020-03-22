Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете с полной корзиной вина. Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.

В соцсетях обозвали снимки фейковыми, потому что с чего бы канцлеру перемещаться по Берлину в автобусе и без охраны, зачем столько вина, если пить спиртное при ее состоянии здоровья определенно противопоказано, отчего она без маски в публичном месте, сообщает RTL.

В эти дни жизнь в Берлине остановилась, и немцы в основном сидят по домам. Закрыты музеи, кинотеатры, рестораны, даже детские площадки оцеплены ограничительными лентами.

С помощью подобных мер власти ФРГ стараются остановить распространение вируса.

В разных землях действуют различные меры по противодействию инфекции. В Баварии запрещено выходить из дома без необходимости: можно ходить в магазины, к врачу, на одиночные пробежки, гулять с собакой. Полиция через громкоговорители напоминает о комендантском часе и о штрафе за неповиновение.

На общефедеральном уровне пока действует лишь норма о закрытии общественных заведений. 22 марта будет приниматься решение по общефедеральному карантину, передает ТАСС.