Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Екатеринбурге, оказался сильнее представителя Китая Ван Хао. Это произошло в партии пятого тура. Россиянин играл белыми фигурами.

Благодаря этой победе Непомнящий вышел на первое место в турнирной таблице соревнований. Российский гроссмейстер набрал 3,5 очка после пяти туров.

Ранее на турнире россиянин Кирилл Алексеенко сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. Также вничью завершилась партия между американцем Фабиано Каруаной и Аниш Гири из Нидерландов.

В эти минуты продолжается встреча между российским шахматистом Александром Грищуком и китайцем Дин Лижэнем.