22 марта 202022:07 Евгений Решетнев

Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

Крупнейшие лаборатории мира в круглосуточном режиме трудятся над созданием вакцины от коронавируса COVID-19. Никто не знает, когда закончится эпидемия и не вспыхнет ли снова через год или два. Значит, нужна прививка.

Роспотребнадзор сообщил, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже разработал 6 прототипов вакцины. Пока идут испытания на лабораторных животных. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года. А в ВОЗ сообщили, что к настоящему времени в мире в стадии разработки находятся всего 20 вакцин.

Российскую вакцину первыми испытают на себе хорьки и низшие приматы. В новосибирском центре "Вектор" начали тестировать одновременно шесть прототипов вакцины. Здесь же на днях показали миру первую фотографию вируса.

Институт работает в круглосуточном режиме. Опытные образцы вакцин созданы за два месяца. Тестирование на животных позволяет понять, формирует ли новый препарат устойчивый иммунитет против COVID-19, определить эффективную дозу препарата, способ, которым он будет попадать в организм человека, чаще всего это инъекции.

До стадии клинических испытаний дойдет та вакцина, которая покажет себя как самая безопасная. Затем начнутся испытания на добровольцах. И этот последний этап непредсказуем по длительности.

"То, что кто-то заявляет, что уже получил вакцину, — фейк. Так быстро вакцины не делаются. Вы можете торопить. Это скажется на качестве самой вакцины. Обычно это процесс занимает около года, но вы можете его сократить до 6 месяцев, можно до трех. Иначе это очень опасно", — отметил Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.

Современные безопасные вакцины делают так. Маленькую часть коронавируса запирают в своего рода контейнер. Этот контейнер — вирус-пустышка, например, везикулярного стоматита — служит транспортным средством. Его засылают в клетку человека. Иммунная система распознает новый вирус, в данном случае коронавирус, атакует его, формируя таким образом устойчивый иммунный ответ на последующее заражение.

Федеральное медико-биологическое агентство обещает вакцину через 11 месяцев. Уже готовый вариант. А первые результаты испытаний на мышах — в июне. Чаще всего используют мышей, выращенных с помощью генной инженерии, особо восприимчивых к вирусу и его конкретному штамму. Свой вариант вакцины создают в МГУ, и в компании "БИОКАД" в Петербурге, испытывать будут в конце апреля.

В Петербурге же расшифровали геном коронавируса. В его формуле — 28 тысяч знаков, если это кому-то о чем-то говорит. Гораздо важнее сказать, что расшифрован наш геном, то есть геном того вируса, который сейчас бродит по России.

Способность вирусов постоянно изменяться делает их очень живучими. Они, как взломщики, у которых на каждый замок — своя отмычка. В этой гонке можно победить, лишь создав универсальную вакцину. Одну — от всех разновидностей гриппа, одну — от всех коронавирусов.

- Почему до сих пор эта универсальная вакцина не разработана. Может быть, у нее есть какие-то влиятельные противники?

- Противников нет, кроме эволюции. Вирус так прячет свои уязвимые места от иммунной системы, что до нее добраться очень сложно, — сказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Институт Гамалеи тестирует на добровольцах вакцину от коронавируса типа MER, вспышка которого произошла в 2015 году. Вот этот штамм по сравнению с нынешним COVID-19 значительно опаснее. У него летальность – 40%.

"Коронавирусы развиваются по теории Дарвина, то есть должны приспосабливаться к условиям жизни. Им более выгодно, конечно, чтобы их жертва дольше жила. Тогда у них будет дольше возможность распространяться. Поэтому основная теория предполагает, что все-таки опасные свойства вируса будут немного ослабевать", — рассказал Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Но человечество не будет ждать, пока вирус ослабнет. Разработкой вакцины по всему миру занимаются десятки лабораторий одновременно, что, конечно, вселяет надежду на то, что эту самую вакцину мы в обозримом будущем получим. Первый, кто ее создаст, вероятно, будет удостоен Нобелевской премии. Справедливо, ведь это — важнейшая гуманистическая миссия по спасению человечества от новой напасти, с одной стороны. А с другой, — для фармкомпаний. И это не только бизнес.

Самый деловой мировой лидер Дональд Трамп предложил миллиард долларов — сумма фигурировала в немецкой прессе — германской компании, подошедшей вплотную к созданию вакцины, за то, чтобы она перенесла свои разработки в США. Еще Трамп выпытывал у топ-менеджера компании Дэниела Меничеллу сроки создания препарата. Попытку перекупить фармацевтов немецкие власти пресекли в зародыше. Меничеллу после скандала уволили. А ведь вакцину вполне могли увести из-под носа.

"Германия не продается. Когда речь идет о важной инфраструктуре, национальных и европейских интересах, мы будем действовать, если потребуется", — заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

"То, что другие страны пытаются купить эту компанию, показывает, что она впереди всех в исследования. Это очень важно для нас, что это европейская компания. Мы хотим сохранить это в Европе", — сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

А тем временем, в Швейцарии начались тесты прототипа вакцины на мышах.

- Вы доказали, что это работает на мышах. Насколько вы уверены, что это сработает и на людях?

- У нас большой опыт работы с этими вирусоподобными частицами. То, что вы обнаружите у мышей, будет и у людей. Исходя из этого, я очень и очень уверен, — отметил Мартин Бахман, профессор иммунологии Университета Берна.

В КНР дан старт первым испытаниям на людях, а именно на жителях Уханя. Препарат был разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая в сотрудничестве с фармкомпаниями страны. Учитывался опыт по созданию вакцины против Эболы. Созданы три группы подопытных. В каждой — по 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Их поместят в двухнедельный карантин, а затем полгода будут наблюдать реакцию их организмов на сыворотку.

"Мы сделали все приготовления для безопасности, эффективности, качества и массового производства. Мы готовы начать клинические испытания в любое время", — заявил Чен Вей, эпидемиолог Академии военных медицинских наук КНР.

Скорее всего, говорят специалисты, спустя несколько месяцев мы получим сразу несколько вакцин, созданных в разных частях мира. Но через несколько месяцев, никак не раньше.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:58

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

20:52

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

20:30

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

20:12

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

20:04

Меркель озвучила новые правила жизни

19:24

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

19:16

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

1 час назад
Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

Ключевые задачи кабмина – финстабильность, устойчивость экономики и поддержка людей

2 часа назад
Путин не собирается переходить на удаленку

Путин не собирается переходить на удаленку

16 минут назад
Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

Коронавирусу выгодно, чтобы его жертвы дольше жили

34 минуты назад
ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

ЦИК приглашает наблюдателей на голосование по Конституции

1 час назад
Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

Из России в Италию вылетел седьмой самолет с вирусологами

2 часа назад
Приостановка полетов: разъяснение

Приостановка полетов: разъяснение

2 часа назад
Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

2 часа назад
Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

Минкульт дал рекомендацию кинотеатрам

1 час назад
Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

Пентагон сообщил о смерти контрактника от коронавируса

1 час назад
Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

54 минуты назад
Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

Московское метро закрывать не будут, число стационаров увеличат

1 час назад
Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

1 час назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

9 часов назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

21.03.2020 16:21
Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

19 минут назад
Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

Крым меняется на глазах, оставаясь верным выбору

43 минуты назад
В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

В нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда все настойчивее проявляется третий

48 минут назад
Европа недооценила новую инфекцию

Европа недооценила новую инфекцию

1 час назад
Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

1 час назад
Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

Олимпийская чемпионка Нильссон поменяет лыжные гонки на биатлон

1 час назад
Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

2 часа назад
Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

Курильщикам будет тяжелее перенести коронавирус, личный аппарат ИВЛ не поможет

2 часа назад
Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

2 часа назад
Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

Заболели мать и тесть премьера Испании, а также глава МИД Доминиканы

2 часа назад
Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

Стали известны особенности российских тестов на коронавирус

2 часа назад
ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

ЦСКА прервал аренду Нисимуры по просьбе футболиста

3 часа назад
У Пласидо Доминго нашли коронавирус

У Пласидо Доминго нашли коронавирус

3 часа назад
Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

3 часа назад
Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

3 часа назад
Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

3 часа назад
Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

3 часа назад
Николай Боярчиков умер в больнице

Николай Боярчиков умер в больнице

4 часа назад
Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

Шахматист Непомнящий выбился в лидеры турнира претендентов

4 часа назад
Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

4 часа назад
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

5 часов назад
Взрыв в Мурманске: ранены военные

Взрыв в Мурманске: ранены военные

5 часов назад
Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

6 часов назад
Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

6 часов назад
Франция заставила США сожалеть

Франция заставила США сожалеть

6 часов назад
В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

6 часов назад
Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

8 часов назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

8 часов назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

8 часов назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

8 часов назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

8 часов назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

9 часов назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

9 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку