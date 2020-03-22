Меркель контактировала с инфицированным новым коронавирусом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила известие о том, что ее врач заразился коронавирусом, и отправляется на домашний карантин.

В пятницу госпоже канцлеру сделали профилактическую прививку, а сегодня ей сообщили, что тест врача на коронавирус положительный, говорится в сообщении кабмина.

Ранее стало известно о покупках Меркель. Папарацци сфотографировали ее в супермаркете с полной корзиной вина. Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.

В соцсетях обозвали снимки фейковыми, потому что зачем столько вина, если пить спиртное при ее состоянии здоровья определенно противопоказано. Самочувствие Меркель находится в центре внимания с лета. Тогда она пережила несколько приступов сильной дрожи на глазах у публики, в том числе и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем в Германии вводят все более жесткие правила карантина. Так, в Гессене ходить по улицам можно будет только поодиночке, в Саксонии с 23 марта введут повсеместный карантин, Бавария ввела карантин уже в середине недели.

По данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 337 тысяч человек. Из них почти 14,5 тысячи скончались.