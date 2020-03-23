Хроника пандемии: в России прибавилось зараженных вирусом

В России за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Большинство заболевших находятся в Москве, там инфицированы еще 54 человека, по одному — в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая в Удмуртии и Кировской области. Все они вернулись из заграничных поездок.

Люди вступавшие с ними в контакт — находятся под наблюдением, сообщает телеканал "Россия 24". Всего по стране — 367 случаев заражения. В Оперативном штабе подчеркивают — распространение вируса связано исключительно с завозом инфекции из стран Европы. Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта.

Всего же в мире сейчас около 300 тысяч зараженных коронавирусом.