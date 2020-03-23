Трамп и Пенс сдали анализы на коронавирус и поделились впечатлениями

Президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу не понравилось сдавать анализ на коронавирус. Об этом политики заявили накануне в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Ранее глава Белого дома сообщил, что он прошел тест на наличие коронавируса, и анализы показали отрицательный результат. По словам Пенса, в нынешнем формате тест выглядит как мазок из носа. Но берут его достаточно глубоко. Американский вице-президент заявил, что чувствуется тест как "назойливый щипок".

Всего в США тест на коронавирус прошли более 250 тысяч жителей. Больны — свыше 30 тысяч, отмечает телеканал "Россия 24".