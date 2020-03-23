Dalla Russia con amore: все 9 российских самолетов приземлились в Италии

Италия благодарит Россию за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Ранее в Италию вылетели все 9 российских военных самолетов — на их борту вирусологи, а также медицинское оборудование. Италия в Европе лидирует по количеству заразившихся коронавирусом. Всего же в мире сейчас около 300 тысяч заболевших. В Китае за сутки выявили 39 больных. Все случаи заражения оказались ввозными. Все больше стран принимают экстренные меры по борьбе с распространением инфекции. Последнюю сухопутную границу закрыла Бразилия.

Dalla Russia con amore – или "из России с любовью". Небольшая наклейка на двери военного грузовика несет в себе куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Внутри машины – медицинские материалы, прибывшие на итальянскую базу под Римом вместе с российскими военными специалистами и вирусологами. В первую очередь они направятся в регионы с самой тяжелой обстановкой – Ломбардию, Пьемонт и Эмилия-Романья.

"На борту этих самолетов есть маски и ряд медицинских материалов, которые являются основополагающими для действий наших врачей и медсестер. Я благодарю Российскую Федерацию, президента Путина и правительство за всю ту поддержку, которую они оказывают. Италия не одинока, есть много стран, которые нам помогают. Благодаря этой помощи система здравоохранения Италии может продолжать борьбу против коронавируса, без этих материалов это было бы невозможно", — сказал глава итальянского МИД.

В тяжелый для Италии момент Россия в стороне не осталась. Всего к вылету подготовили девять военно-транспортных самолетов, на помощь итальянцам отправили около 100 военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии. В Европе Италия продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом – свыше 53 тысяч человек.

Следом идет Испания, которая продлила карантин минимум до 11 апреля. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Мадриде. Для лечения заболевших в столице строится временный полевой госпиталь на 5,5 тысяч мест, а девять гостиниц переоборудуют в центры приема пациентов. Еще один отель будет к услугам медперсонала, чтобы было где отдохнуть после работы. Трудиться приходится сверхурочно. Благодарность – в виде аплодисментов. Пока только от коллег и полицейских, которые следят за соблюдением комендантского часа.

Тем не менее, впадать в анабиоз Испания не намерена, компании на территории страны возобновляют работу. Так авиагигант Airbus решил с понедельника начать частичное восстановление производства и сборки, но только при условии, сотрудники должны соблюдать дистанцию и правила гигиены.

Навстречу бизнесу решили пойти и в США, но только тем частным компаниям, которые занимаются разработкой вакцины от нового коронавируса. Как сообщил Дональд Трамп, власти готовы предоставить им доступ к суперкомпьютерам для содействия исследованиям.

Впрочем, бизнесмены и без поддержки власть имущих активно вступают в борьбу с эпидемией. Так, Илон Маск сообщил, что на его производстве соберут аппараты для искусственной вентиляции легких, которые так нужны для лечения больных коронавирусом.

"Мы рассчитываем получить более 1200 для распределения на этой неделе. Их доставка, установка и обеспечение функционирования – это самая сложная часть", — пишет Маск в своем Twitter.

Сложности сейчас связаны и с тестированием. Как отметили в администрации президента США, необходимо ускорить его процесс. Надеются, что к концу марта смогут сократить время от момента взятия анализа до получения результата до 45 минут. А также создать материалы для самостоятельного взятия материала на дому. Процедура – малоприятная.

"Палочку для взятия мазка засовывают достаточно глубоко в нос, что вызывает изрядный дискомфорт. Мне показалось, как будто ущипнули внутри. Вероятно, это хорошая возможность еще раз сказать любому американцу, если у вас нет симптомов, вам не нужен тест", — говорит вице-президент США Майк Пенс.

Но если без тестирования еще обойтись можно, то без мер безопасности против коронавируса – нет. Власти продолжают всеми способами доносить до населения Земли два простых правила – оставаться по возможности дома и обрабатывать руки. Информацию несут в массы, в том числе, при помощи звезд шоубизнеса и спорта.

С хештегом #stayhome – оставайтесь дома – уже почти 2 миллиона публикаций в Instagram, не меньше – в других социальных сетях. В Объединенных Арабских Эмиратах этот хештег даже взяли на вооружение в рамках информационной кампании по борьбе с коронавирусом. Ранее в стране уже закрыли общественные места, такие как парки и пляжи, и призвали жителей отказаться от посещения ресторанов и торговых центров.