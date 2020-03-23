Всероссийская диспансеризация приостановлена, правительство закупает ИВЛ и термометры

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в России Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Минпромторг РФ будет закупать аппараты ИВЛ без конкурса. Единственным исполнителем будет "Концерн радиоэлектронные технологии".

Кроме того, кабмин выделит 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Будет закуплено не менее 5,7 тысячи штук аппаратов ИВЛ. Еще 5 миллионов рублей правительство выделило на закупки тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральные органы исполнительной власти. Ими должно быть оборудовано каждое министерство.

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заразились 367 человек. Мировая статистика — более 333 тысяч заболевших, число жертв инфекции достигло 14,5 тысячи человек.